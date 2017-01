Knappe Niederlage Derby-Krimi gegen Augsburg: Bullen-Wahnsinn

Die Red Bulls haben nun erstmal einige Tage Zeit, durchzuschnaufen, bevor es am Freitag nach Düsseldorf geht und am Sonntag Verfolger Nürnberg zum Topspiel am Oberwiesenfeld gastiert. "Der Spielplan in den letzten zwei Wochen war schon verrückt", so Jaffray, "jetzt nutzen wir die nächsten paar Tage, dass wir alle wieder gesund werden und zu Kräften kommen".