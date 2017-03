Knapp 20 Jahre danach Zum ersten Mal nach Lady Dianas Tod: William mit Kate in Paris

Am 31. August 1997 kam Lady Diana nach einem Autounfall in Paris ums Leben. Knapp 20 Jahre später ist ihr Sohn Prinz William (34) nun gemeinsam mit Ehefrau Kate (35) in der französischen Hauptstadt eingetroffen. Es ist sein erster offizieller Besuch in Paris. Zwei Tage werden sich die Eheleute dort aufhalten.