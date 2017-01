Provokativ stellte sich das ehemalige Boxenluder mit dem Rücken zu den Fotografen und ließ so einen Blick auf ihren trainierten Knack-Po zu. Die Fünffach-Mama gab sich auch selbst den ein oder anderen Klaps auf den Po, um weiter im Blitzlicht der Fotografen strahlen zu können. Hauptdarsteller Vin Diesel (49) hat sie so kurzerhand in den Schatten gestellt.