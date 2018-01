Ein starkes Statement gegen Trump und dessen scharf kritisierte Äußerung über sogenannte "Drecksloch"-Länder leistete sich Logic, nachdem er "1-800-273-8255" gerappt hatte: "An all die wunderschönen, mit Kultur, Vielfalt und Tausenden Jahren Geschichte gefüllten Länder, ihr seid keine Dreckslöcher". Die im Englischen härtere Übersetzung ("shithole") wurde von den Veranstaltern zensiert.

Die sonst in Los Angeles heimische Verleihung fand dieses Jahr erstmals seit 15 Jahren in New York statt. Mehrere Musiker trugen zur Gala eine weiße Rose am Revers oder in der Hand als Zeichen der Solidarität mit der #TimesUp-Bewegung zum Kampf gegen sexuelle Übergriffe und männliche Dominanz. "Die Zeit der ungleichen Bezahlung, der Diskriminierung und Belästigung jeder Art und des Missbrauchs von Macht ist um", sagte Musikerin und Schauspielerin Janelle Monáe.

Das sind die Preisträger der Grammys

Eine Auswahl der Preisträger 2018:

Album des Jahres: Bruno Mars - "24K Magic"

Aufnahme des Jahres: Bruno Mars - "24K Magic"

Song des Jahres: Bruno Mars - "That's What I Like"

Bester Newcomer: Alessia Cara

Beste Pop-Solo-Performance: Ed Sheeran - "Shape Of You" -

Beste Pop-Duo-Performance: Portugal. The Man - "Feel It Still"

Bestes Popgesangs-Album: Ed Sheeran - ÷ (Divide)

Bestes traditionelles Popgesangs-Album: (Verschiedene Künstler) - "Tony Bennett Celebrates 90"

Bestes Dance-/Electronic-Album: Kraftwerk - "3-D The Catalogue"

Bestes Rock-Album: The War On Drugs - "A Deeper Understanding"

Bestes Rap-Album: Kendrick Lamar - "DAMN."

Bester R&B-Song: Bruno Mars - "That's What I Like"

Bestes zeitgenössisches Album: The Weeknd - "Starboy"

