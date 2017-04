Polizei kämpft mit Schädlingsbefall

Abort-Fliegen nennen sie Kammerjäger. Der war auch schon im Präsidium. Hat bisher aber nicht viel gebracht. Abort-Fliegen tummeln sich, wie der Name erahnen lässt, gern in der Nähe von schmutzigem Wasser, in Jauchegruben, Gullys, Kläranlagen – und eben auch in Toiletten. In die Häuser kommen die Tierchen durch kleinste Ritzen. Verstopfte Abflussrohren oder Abwasseröffnungen wie in der steinalten Toilette im Präsidium ziehen sie geradezu magisch an. Dort legen sie Eier. Der Nachwuchs sitzt später in Scharen an Wänden. Kein schöner Anblick.