Klinikum Harlaching 30 Minuten mehr Zeit, um ein Herz zu retten

Früher legte der Rettungsassistent das Protokoll handschriftlich an. Es war nicht ausgeschlossen, dass dies der Kollege mit der Sauklaue oder der, der schnell Dinge verlegte, war. Schwierig. Mit dem NIDA-Pad läuft das jetzt so: Die Helfer treffen am Unfallort ein. Sie können, auch wenn der Patient noch nicht transportbereit ist, schon beginnen, seine Akte digital anzulegen. Das Protokoll umfasst Informationen zu Puls, Blutdruck, Alter und Geschlecht. Die Krankenkarte wird eingelesen, ein EKG angefertigt, ein Bild gemacht und alles gebündelt als PDF an die Notaufnahme geschickt. Ein weiterer Vorteil: Werden die Daten einmal in die Akte eingetragen, bleiben sie dort auch und müssen nicht erneut eingetragen werden.