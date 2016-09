Am Samstag sind unschöne Parolen gefallen

So geschehen zum Beispiel am Samstag auf einer Demo am Sendlinger Tor: Es sei "unsäglich, dass am vergangenen Samstag am Sendlinger Tor Platz über die Lautsprecher einer Neonazi-Demo die Parole “Ruhm und Ehre der deutschen

Waffen ...“ und andere ähnliche Nazisprüche erklingen konnten", so die CSUler.