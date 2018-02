Vorbildich reagiert - und die Feuerwehrler prächtig unterhalten

Er griff zum Telefon, wählte den Notruf und schilderte dem Mitarbeiter in der Integrierten Leitstelle detailliert, was passiert war und wo er sich befand. Als die Feuerwehr Milbertshofen am Ort des Notfalls eintraf, wartete der Bub schon an der Eingangstüre. Bis ein Notarzt da war, begannen die Feuerwehrleute sofort mit der Erstversorgung. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.