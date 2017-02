Kleine Snacks, große Wirkung Canapés, Wraps & Co.: So wird die Winter-Party perfekt

Der kleine Spieß für zwischendurch

Wem Canapés oder Wraps zu aufwändig sind, der hat noch eine Möglichkeit: Spieße! Sie sind in kürzester Zeit zubereitet, geben trotzdem optisch etwas her und der Verzehr ist völlig problemlos. Natürlich hat man auch hier eine große Auswahl, wie das Kochbuch von EatSmarter offenbart: Von der klassischen Kombination Käse-Traube über Fleisch-Gemüse bis zur etwas ausgefalleneren Variante als Currywurst-Brötchen-Spieß - auch hier darf man sich austoben. Ein Tipp: Zu reinen Gemüsespießen servieren Sie am besten Dips wie Kräuterquark oder Guacamole.

Pizza-Schnecken - weil Pizza immer geht

Wer liebt Pizza nicht? Da bietet es sich natürlich an, den italienischen Dauerbrenner als Mini-Version auf Ihrer Party aufzutischen. Grundlage hierfür sind ein Pizzateig (selbstgemacht oder aus dem Kühlregal) und passierte Tomaten. Was die Toppings angeht, sind auch wieder verschiedenste Möglichkeiten geboten. Mit den Pizza-Klassikern wie Schinken-Käse oder Salami-Käse machen Sie aber garantiert nichts falsch. Den Teig rollen und in dünne Scheiben schneiden. Anschließend müssen die kleinen Schnecken für etwa 25 Minuten bei 200 Grad in den vorgeheizten Ofen.

Der süße Abschluss

Das Highlight beim Essen ist für viele der Nachtisch, das gilt auch für Partys. Doch keine Sorge, auch die kleinen Schleckermäuler können Sie mit wenig Aufwand begeistern. Dafür eigenen sich besonders Desserts in kleinen Gläsern, wie Mousse au Chocolat, fruchtige Cremes oder Pudding-Kreationen. Je nach Anlass lassen sich diese passend mit Obst oder Fähnchen dekorieren und sind mit Sicherheit ein toller Hingucker. Auch Kuchenliebhaber können auf ihre Kosten kommen: Hierfür eignen sich am besten Tassenkuchen (geht auch prima in der Mikrowelle) oder Mini-Muffins.