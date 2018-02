Klein gegen Groß, Percy Jackson Das sind die TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, WDR, Chuzpe - Klops braucht der Mensch!, Tragikomödie

Nach weit über 60 Jahren kehrt Edek Rotwachs (Dieter Hallervorden) nach Deutschland zurück. Mit seiner Frau hatte der Holocaust-Überlebende nach dem Krieg in Australien eine neue Heimat gefunden. Nun aber möchte Tochter Ruth (Anja Kling) ihren Vater in ihrer Nähe wissen und quartiert ihn in einer Wohnung in Berlin ein. Sein Tatendrang bringt Ruth jedoch zur Verzweiflung. Insbesondere, als Edek sich noch einmal verliebt, mit der Polin Zofia (Franziska Troegner) und deren Freundin Valentina (Natalia Bobyleva) eine Wohngemeinschaft gründet und die drei mit der Neueröffnung eines Klops-Restaurants durchstarten wollen.

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour, Action-Komödie

Inspektor Lee (Jackie Chan) fügt dem organisierten Verbrechen in Hongkong immer wieder empfindliche Niederlagen zu. Sein väterlicher Freund, Konsul Han (Tzi Ma), hilft ihm dabei nach Kräften. Als Hans Tochter Soo Yung (Julia Hsu) in Los Angeles entführt wird, bittet er Lee um Hilfe. Lee soll James Carter (Chris Tucker) unterstützen, einen Cop des LAPD mit einer großen Klappe und einer schnellen Knarre. Die Ermittlungen führen das ungleiche Paar zum Gangsterboss Juntao - und direkt in ein Nest von Korruption und Rachsucht.