Kleider in London ausgestellt Zum 20. Todestag: Prinzessin Dianas Dress-Codes

"Diana war ein sehr gute stille Kommunikatorin durch ihre eigene Garderobe", meint die Kuratorin der Ausstellung Eleri Lynn. "Sie verstand die Sprache der Kleider." Die Ausstellung zeichnet den Weg nach, die "Evolution des Stils der Prinzessin", der von scheuer Grafentochter über künftige Königin hin zu einer liberalisierten Frau führte.

Die sittsamen, fast romantischen Outfits ihrer frühen Phase machten Platz für glamouröse Haute-Couture, die Mode als diplomatisches Werkzeug bei Staatsbesuchen einsetzte.

Nach ihrer Scheidung von Prinz Charles stylte sie sich als selbstbewusste Powerfrau – vereinfacht, aber elegant. Am besten drückt das wohl das blassblaue Etuikleid von Catherine Walker von 1997 aus.

Dianas Style: Ein Update für den royalen Dresscode

Sei es das sogenannte "Rache-Dress", in dem Diana just an dem Abend auf einer Party erschien, als ihr entfremdeter Gatte in einem Fernsehinterview seine Untreue während der Ehe erwähnte. Die Zeitungsseiten am nächsten Tag wurden jedoch von Diana in einem frechen schwarzen Cocktailkleid dominiert.

Oder sei es das berühmte "Travolta-Kleid", ein mitternachtsblaues Design von Victor Edelstein in gerüschter Seide, in dem sie im November 1985 im Weißen Haus zusammen mit John Travolta tanzte. "Dieses Kleid", sagt Kuratorin Lynn, "machte den ganzen Unterschied zwischen einem großartigen Bild und einem ikonischen. Und Diana wusste das."

Der Modestil der Prinzessin war nicht gerade ein Bruch, aber sicherlich ein Update des royalen Dresscodes.

Zum Beispiel die Farbe Schwarz. Die Queen würde niemals, es sei denn zu einer Beerdigung, schwarz tragen und bevorzugt auffällige Farben. Diana im Gegenteil wusste, dass ihr Schwarz stand und ihre statueske Figur akzentuierte.

Handschuhe, ganz im Gegensatz zu den anderen Damen des Königshauses, wollte Diana selten tragen. Damit habe sie, so Lynn, "gegen ein royales Protokoll verstoßen, weil sie gerne die Hände der Leute hielt und Hautkontakt hatte."

Auch von Hüten, ein weiteres zentrales Accessoire der royalen Garderobe, hielt sie nichts. "Du kannst keinen Hut tragen", erklärte Diana, "wenn du ein Kind umarmen willst." Die Ausstellung ist der Auftakt zu einigen Veranstaltungen zum Gedenken ihres 20. Todestages am 31. August. Im Kensington Palast wird im Frühjahr zu ihren Ehren ein "Weißer Garten" angelegt. Und ihre Söhne William und Harry haben eine Diana-Skulptur in Auftrag gegeben.