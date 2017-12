George Clooney: Wer spioniert, muss Strafe zahlen

Sie haben das Gesetz auf ihrer Seite: Wer sich George (56, "Ocean's Eleven") und Amal Clooneys (39) Villa am Comer See nähert, der sollte einen dicken Geldbeutel besitzen. Der Bürgermeister des am süd-westlichen Ufer des Sees gelegenen Örtchens Laglio hat erlassen, dass jeder, der unberechtigt näher als 100 Meter an die Villa herantritt, eine Strafe von 500 Euro zahlen muss. Das berichtete unter anderem die britische Tageszeitung The Daily Telegraph im April 2015.