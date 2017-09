Klartext vom Löwen-Liebling Ex-Kapitän Vallori: So lief das unter Poschner

Schwierige Beziehung zwischen Moniz und Poschner

Nach einer "intensiven Vorbereitung" erkämpfte sich Vallori - anders als vom Vorstand geplant - einen Stammplatz in der Innenverteidigung. Die Berücksichtigung sportlicher Leistungen kam nicht gut an. "Die Beziehung zwischen Poschner und Moniz war nicht optimal. Der Plan von Poschner war, dass Vallori nicht mehr für Sechzig spielt", so der Innenverteidiger.

So verzockten sich die Löwen gegen Kaiserslautern

Besonders grottesk wird die Schilderung vom ersten Spieltag beim 1.FC Kaiserslautern. Die Löwen führten 2:0 und waren in Überzahl, doch statt das Ergebnis zu verwalten, wollten die Löwen zur Halbzeit einen Kantersieg erzielen und bekamen direkt die Quittung. Am Ende verloren sie 2:3. Ein wegweisendes Spiel für Vallori in eine katastrophale Saison.

An deren Ende wurde Valloris Vertrag verlängert, während Moniz schon längst Geschichte war und Gerhard Poschner entmachtet. Doch auch in der Folgezeit sollte es bekanntlich nicht besser werden. So muss Vallori seine Löwen mittlerweile per Livestream in der vierten Liga verfolgen.

