Dagegen liefen Müller, Mats Hummels und Kingsley Coman in Wolfratshausen südlich von München auf. Da Manuel Neuer, Sven Ulreich und Christian Früchtl nach Verletzungen noch nicht wieder fit sind, kehrte Tom Starke nach beendeter Karriere ins Tor zurück. "Ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, es in der Saisonphase etwas ruhiger angehen zu können. Aber anscheinend muss ich noch ein Jahr warten", sagte der der 36-jährige Starke. Neuers Saisonstart ist nach Starkes Eindrücken in "keiner Weise in Gefahr".

Stoiber schaut zu

Unter den Zuschauern war auch Edmund Stoiber. Das Aufsichtsratsmitglied der Bayern lebt seit mehr als 55 Jahren in Wolfratshausen. Ebenfalls vor Ort: Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Die Bayern zeigten sich spielfreudig und hätten deutlich höher gewinnen können. Coman überzeugte mit zwei Torvorlagen. Am Sonntag wartet in Herzogenaurach gegen den FSV Erlangen-Bruck (17 Uhr) der nächste Test.

Stream zum Spiel: Hier können Sie die Partie anschauen