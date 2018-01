Klare Worte eines Vaters Paul Sorvino droht Harvey Weinstein mit Selbstjustiz

"Er wird ins Gefängnis gehen. Besser ist es, denn wenn nicht, wird er mich kennenlernen. Und ich werde ihn töten. Ganz einfach", meint Sorvino wutentbrannt vor laufender Kamera. Seine Tochter offenbarte im Oktober dem "New Yorker", dass sich Weinstein in den 1990er Jahren in einem Hotelzimmer in Toronto an ihr vergehen wollte. "Er fing an meine Schultern zu massieren, wobei ich mich sehr unwohl fühlte. Dann versuchte er noch körperlicher zu werden", erzählte die heute 50-Jährige von dem Zwischenfall.