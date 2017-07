Klare Worte auf Facebook "Tatort", Helene Fischer und Co. - Stefanie Hertel hat den Zoff satt!

Neben gut 3.000 Likes erhielt Hertel allerdings auch einige weniger begeisterte Kommentare. "Dich nervt die verschmutze Luft? Mach das Fenster zu! Dich kotzt die Armut in der Welt an? Entspann dich mit einem kühlen Getränk an deinem Pool!", empfahl etwa ein User sarkastisch: "Tut mir leid Frau Hertel, dass ich sie desillusionieren muss, aber nicht jedes Problem lässt sich durch wegschauen lösen."