Klare Worte auf Facebook Nach Harmonie-Trennung: Warum äußert sich Doris Schröder-Köpf nun?

In den Kommentaren führte sie deshalb weiter aus: "Die Rechte an der oben gezeigten Ausgabe der Autobiographie wurden von Carsten Maschmeyer auf eine Koreanerin übertragen. Ich bedauere das. Die Rechte an den Lebenserinnerungen des Vaters hätten meiner Ansicht nach bei einem Eigentümerwechsel den Kindern übertragen werden sollen, nicht einer Person, die nichts mit der die Autobiografie umfassenden Zeit und ihren Bürden zu tun hatte."

Während ihrer Ehe haben die Schröders gemeinsam zwei Kinder adoptiert. Außerdem brachte die frühere Journalistin ein Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Bereits im Frühjahr 2015 wurde erstmals in den Medien über eine Trennung des Paares berichtet. Im Herbst 2016 folgten weitere Berichte, da demnach die Scheidung eingereicht wurde. Doris Schröder-Köpf beziffert die "endgültige Trennung" auf "Frühjahr 2016".

Er nimmt die Schuld auf sich

Gerhard Schröder äußerte sich in der ZDF-Dokumentation "Mensch Schröder!", die im März 2017 ausgestrahlt wurde, öffentlich zum Ehe-Aus. "Wenn da was schiefgegangen ist, und da ist ja was schiefgegangen in meinem persönlichen Leben, lag das sicherlich mehr an mir als an den Frauen. Das gilt auch und insbesondere für meine jetzige Noch-Frau - sie wissen um die Trennung", sagte der heute 73-Jährige in der Doku. Und er schwärmte geradezu von seiner Noch-Ehefrau: "Sie ist sehr politisch, sehr intelligent und eine wunderbare Mutter - und ich werde nie ein schlechtes Wort über sie verlieren."