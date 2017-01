Klare Pleite für Japan Spanien startet erfolgreich in Handball-WM

Auch für die stark eingeschätzten Polen lief es in ihrem ersten WM-Spiel nicht. Die Mannschaft von Trainer Talant Dujshebaev unterlag Norwegen in Nantes mit 20:22 (10:12). Bester Werfer für die Polen war der ehemalige Magdeburger Tomasz Gebala mit sieben Treffern. Für die Norweger, die bereits mit dem Halbfinaleinzug bei der vergangenen EM überrascht hatten, war Espen Lie Hansen mit sechs Toren am erfolgreichsten.