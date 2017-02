Klage gegen britische Zeitung Millionenverlust? Melania Trump kämpft gegen die "Daily Mail"

Die "Daily Mail" hat sich entschuldigt

Bevor Trump in New York Klage einreichte, versuchte sie es bereits in Maryland. Dort wurde die Klage allerdings zurückgewiesen, da sich das Gericht nicht als zuständig in der Sache ansah. Damals zog die "Daily Mail" ihren Artikel umgehend zurück. In einem Statement sagte das Medienunternehmen, man habe weder behaupten noch unterstellen wollen, dass die vorliegenden Angaben wahr seien.

Mit einem Blogger, gegen den die First Lady ebenfalls vor Gericht gezogen war, weil er ähnliche Aussagen veröffentlicht hatte, hat sich Trump bereits geeinigt. Laut ihrem Anwalt sei die Klage nach einer Entschuldigung und Zahlung einer "substanziellen Geldsumme" fallen gelassen worden. Wie hoch diese Summe war, wurde nicht gesagt.