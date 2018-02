Kitchen Impossible, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Konstantin Filippou, Kochshow

Dieses Mal treten in der Koch-Competition Tim Mälzer und Konstantin Filippou gegeneinander an. Während es für Mälzer nach Wien (Österreich) und Filiatra (Griechenland) geht, wartet auf Filippou ein unbekanntes Gericht in Whitby (England) und Lyon (Frankreich) in der schwarzen "Kitchen Impossible"-Box. Welcher Koch schneidet mit seinem feinen Gaumen und den Fähigkeiten am Herd beim Wettstreit um Ruhm und Ehre am besten ab?