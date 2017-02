Kitchen Impossible, Iron Man 3, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL: Iron Man 3, Superheldenaction

Diesmal muss der Superheld (Robert Downey Jr.) eine Krise überwinden: Denn seit seinem Einsatz in "The Avengers" in New York leidet er unter Schlaflosigkeit und Panikattacken, die ihn in den ungünstigsten Momenten überfallen. Der sonst so arrogante, überhebliche Multimillionär und Playboy zeigt Schwächen. Aufgrund seiner Dauerbastelei steht zudem auch noch seine Beziehung zu Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) vor dem Aus. Plötzlich bedroht ein heimtückischer Super-Terrorist namens "Der Mandarin" Amerika mit rätselhaften Superbomben. Anschläge zwingen Tony schließlich, erneut in seinen Anzug zu schlüpfen.