Mehr als 2000 Fans kamen am Freitagabend zu dem Charity-Konzert des weltweit ersten YouTube-Kanals, dessen Erlöse in soziale Projekte fließen. Die britische Sängerin performte ihre Hits wie "Your song" und "Anywhere". Begleitet wurde die gebürtige Kosovarin von einer fünfköpfigen Band. Das Konzert, das in nur zwölf Sekunden ausverkauft gewesen sein soll, wurde mit seiner spektakulären Lichtshow live im Internet übertragen. Neben Ora waren auch drei bekannte YouTube-Stars gekommen, um ihre Songs zu präsentieren.