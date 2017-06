Kirchliche Trauung in Italien Victoria Swarovski: Diese Promis waren bei ihrer Hochzeit dabei

Rapper Kay One (32) kündigte sein Erscheinen vorab via Instagram an. Er postete ein Foto von sich im Flugzeug und schrieb dazu: "Let's Go! Nächstes Ziel... Italien". Ganz in Schwarz gekleidet streckte er dann vor der Kirche den Daumen in die Höhe. Die Hochzeitsfeierlichkeiten begannen bereits am 15. Juni und dauerten drei Tage.