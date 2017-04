Kirchheim - Es ist ein Schaden erheblichen Ausmaßes: Am vergangenen Wochenende hatten sich Unbekannte illegal auf dem Gelände einer Baufirma an der Merowingerstraße ausgetobt. Sie kletterten über den Zaun, fuhren mit einem Radlader, einem Minibagger herum, demolierten dabei ein Rolltor, ein Hochregal und mehrere Baucontainer. Zudem hinterließen sie Graffiti auf den Containerwänden. An zwei weiteren Baggern schlugen sie die Scheiben ein, an einem Minibagger ramponierten sie die Hydraulikleitungen. Auch ein Lastwagen ist beschädigt. Sachschaden: 80.000 bis 100.000 Euro.