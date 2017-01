Kinostart im Dezember Offiziell: So heißt der neue "Star Wars"

Auch einen Releasetermin hat der Streifen nun: Am 14. Dezember, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, soll er in die deutschen Kinos kommen. "The Last Jedi" soll dort ansetzen, wo "Das Erwachen der Macht" aufhörte. Dementsprechend werden auch die beiden "Star Wars"-Shooting-Stars John Boyega (24) und Daisy Ridley (24) wieder mit von der Partie sein.