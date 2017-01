Bremen - Werder Sportchef Frank Baumann will Shootingstar Serge Gnabry in persönlichen Gesprächen von einer längerfristigen Zusammenarbeit an der Weser überzeugen. "Wir werden uns mit Serge Gnabry in absehbarer Zeit zusammensetzen und über die Zukunft reden", sagte der Manager der "Sport Bild": "Und ist es wichtig, dass wir ihn vor allem mit sportlichen Argumenten überzeugen können." Dies sei auch beim Transfer im Sommer gelungen.