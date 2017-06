Mit ihrem aktuellen Album „Walls“ liefern Kings of Leon eine Stange an Hits, die den Fan nicht aus den Socken haut. Er kriegt Altbewährtes: Durchdringende Gitarre, schnelles Schlagzeug und Refrains, die auf jedem Festival und Stadionkonzert herrlich mitzujaulen sind. Mitgejault wird in München allerdings nur zu Altbewährtem. Lediglich bei „Sex is on fire“ oder „Use somebody“ könnte man von Momenten des Ausflippens sprechen. Der ein oder andere Fan dürfte sich über die Stimmung in der nicht ausverkauften Halle gedacht haben: Nix is’ on fire. So etwas wie Spaß in den Gesichtern der Musiker sucht man an diesem Abend vergeblich.