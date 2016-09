Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hat erneut einen Atomwaffen-Test durchführen lassen. Dies bestätigten offizielle Regierungsstellen. Zuvor hatten Japan und Südkorea einen Test vermutet, da es ein Erdbeben in der Region gab.

Tokio/Seoul - Nordkorea hat erneut einen Atomwaffentest durchgeführt. Das bestätigten offizielle nordkoreanische Stellen am Freitag. Zuvor gingen Südkorea und Japan davon aus, dass Nordkorea einen neuen Atomtest unternommen hat. Südkoreas Militär sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich um einen Atomtest gehandelt habe, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Freitag mit.