Jetzt will er auch in seiner Heimat München investieren. "22 Millionen nehme ich dafür in die Hand. Ich möchte etwas schaffen, dass München noch nicht gesehen hat", verspricht Daser. Sein Plan: Aus dem Hotel Asam in der Rumfordstraße sollen 18 Luxus-Appartments entstehen. "Ich will gleich nach der Vertragsunterzeichnung mit der Renovierung beginnen und in einem Jahr damit fertig sein."