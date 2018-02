Kieler "Tatort" Vier Fragen zu "Borowski und das Land zwischen den Meeren"

Wer ist die junge Polizistin, die Borowski zur Seite steht?

Maren Schütz wird nicht die neue Ermittlerin an Borowskis Seite - auch, wenn sie eine solide Bewerbung abgeliefert hat. Sie gibt ihm mehr als einmal Rückendeckung und rettet ihn sogar vor dem Axt-schwingenden Psycho-Sohn der inseleigenen Religionsfanatikerin. Gespielt wird die junge Beamtin von Anna Schimrigk (*1992), die neben ihrer Arbeit am Theater und diversen Kurzfilmen unter anderem in "Der Kriminalist" und "Macht euch keine Sorgen" mitspielte. 2018 ist sie auf der großen Leinwand neben den Hollywood-Stars Keira Knightley und Alexander Skarsgard in "The Aftermath" zu sehen.

Und wer wird nun Sibel Kekillis Nachfolgerin?

Ab der Folge "Borowski und das Haus der Geister", der noch 2018 ausgestrahlt werden soll, wird Almila Bagriacik (27) an der Seite von Axel Milberg ermitteln. Als Kommissarin Mila Sahin taucht sie gleich tief in die Vergangenheit ihres kauzigen Kollegen ein, als der den Fall eines seit vielen Jahren verschollenen Bekannten seiner Familie neu aufrollt. Bagriacik hat wie Kekilli türkische Wurzeln und bereits Krimierfahrung aus Reihen wie "Der Kriminalist", "Der Alte" und auch einem Frankfurter "Tatort" aus dem Jahr 2013. In einer Pressemitteilung des NDR sagte die Schauspielerin, sie könne es kaum erwarten, zusammen mit dem Team ermitteln zu dürfen, besonders mit Milberg, der sie auch beim Casting sehr unterstützt habe.

