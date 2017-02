Kieler Kommissarin hört auf "Großes Bedauern": So reagiert der NDR auf Sibel Kekillis "Tatort"-Aus

Die Fans müssen aber noch nicht gleich Abschied nehmen: In diesem Jahr wird es noch zwei neue Kieler "Tatort"-Folgen mit Sibel Kekilli geben. Am 19. März ermittelt sie in "Borowski und das dunkle Netz" und am 21. Mai ist sie dann ein letztes Mal im Krimi "Borowski und das Fest des Nordens" zu sehen. Kekilli verkörperte seit 2010 in 14 Folgen die Kriminalkommissarin Sarah Brandt. Wer künftig an der Seite von Klaus Borowski (Axel Milberg) ermitteln wird, ist bislang noch nicht bekannt.