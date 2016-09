Bei einer Auseinandersetzung in einem Asylbewerberheim in Neuaubing haben sich zwei Somalier ordentlich zugerichtet. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes.

Am Ende des Kampfes hatte der eine ein mehrfach gebrochenes Kiefer und der andere war mit Messerstichen übersäht: Nach einem Zechgelage in der Nacht zu Donnerstag haben sich ein 24- jähriger und ein 25-jähriger Somalier in der Asylbewerberunterkunft in Neuaubing derart in die Haare gekriegt, so dass der ältere der beiden seinem Kontrahenten mehrere Faustschläge und somit einen doppelten Kieferbruch verpasste.