Kids zeigen ihr Talent "Little Big Stars": Neue Gottschalk-Show startet Ende April

Einer der größten Entertainer Deutschlands kehrt bald mit einer neuen Show ins TV zurück. Ab dem 23. April empfängt Thomas Gottschalk (66, "Herbstblond" ) in SAT.1 kleine Gäste mit ganz großen Talenten. Um 20:15 Uhr lädt der Moderator dann erstmals zur neuen Sonntags-Show "Little Big Stars". Die Sendung basiert auf der US-Show "Little Big Shots" von US-Moderatorin Ellen DeGeneres und Comedian Steve Harvey.