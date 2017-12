Kidman und Witherspoon wieder dabei "Big Little Lies": Zweite Staffel offiziell bestätigt

Einen Wermutstropfen für Fans der Serie gibt es allerdings: Eine erneute Rolle für Shailene Woodley (26), die in der ersten Staffel an der Seite der zwei großen Hollywood-Damen spielte, wurde vom Sender noch nicht bestätigt. Aber immerhin heißt es in einem Statement von HBO, dass "der Großteil des Casts wieder zurück erwartet wird". Die Verhandlungen seien am Laufen.Hier können Sie sich "Big Little Lies" auf DVD und Blu-ray holen