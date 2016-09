Lesen Sie hier: Niederlage gegen V. Williams: Siegemund in New York raus

Im ersten Match des Tages entwickelte sich im Arthur-Ashe-Stadium genau das zähe Match, das Kerber erwartet hatte. Im ersten Durchgang hatten beide Spielerinnen große Probleme mit ihrem Aufschlag. Die nach Serena Williams zweitälteste im Hauptfeld verbliebene Spielerin nahm Kerber gleich den ersten Service ab, die Norddeutsche konterte mit einem Re-Break. Bis zum 5:5 ging es munter hin und her, Vinci brachte Kerber mit ihren permanenten Slices mitunter zur Verzweiflung. Mit einem lauten „Komm jetzt“ feierte Kerber den Punkt zum 6:5. Nach 54 Minuten unterlief Vinci ein Fußfehler - und Kerber entschied den ersten Satz für sich.

Die Italienerin reckte den Daumen in die Höhe und applaudierte ironisch dem Linienrichter. Doch Kerber wurde im zweiten Satz immer stärker und ließ keine Zweifel mehr an ihrem zweiten Halbfinal-Einzug bei den US Open nach 2011 aufkommen. Damals hatte sie als ungesetzte Spielerin überraschend das Halbfinale erreicht. Nach ihrem Sieg bei den Australian Open und dem verlorenen Wimbledon-Finale kann sie nun den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere feiern. Sollte sie am Samstag tatsächlich triumphieren, würde sie auch definitiv Serena Williams als Weltranglisten-Erste ablösen.

Sollte Serena Williams in New York nicht das Endspiel erreichen, würde Kerber sogar ohne Finaleinzug zur neuen Nummer eins im Damen-Tennis aufsteigen. „Ich schaue nur auf mich, alles andere kommt Schritt für Schritt“, sagte Kerber in einem TV-Interview.