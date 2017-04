400.000 Malaria-Toten jährlich WHO fordert stärkeren Einsatz gegen Malaria

Nairobi - WHO-Chefin Margaret Chan erklärte: "Wir brauchen einen viel größeren Einsatz für die Prävention, vor allem in Afrika, das am stärksten von Malaria betroffen ist". In Afrika seien in den betroffenen Ländern immer noch rund 43 Prozent der Menschen weder durch Moskitonetze noch durch das Versprühen von Insektiziden in Wohnhäusern geschützt. Zwei Drittel der schwangeren Frauen haben demnach in 20 afrikanischen Ländern noch keinen Zugang zur nötigen Chemoprophylaxe gegen Malaria. Momentan stirbt laut WHO alle zwei Minuten ein Kind an Malaria.