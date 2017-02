"Keiner ist perfekt!" Mit Pickeln: Angelina Heger zeigt sich ungeschminkt

Da hat Ex-"Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger ihre Popularität tatsächlich für einen guten Zweck genutzt: Am Montagnachmittag teilte die 25-Jährige ein neues Foto mit ihren knapp 900.000 Facebook-Fans. Und zwar kein gewöhnliches Promo-Foto. Sondern ein Selfie ganz ohne Make-up und Photoshop-Nachbearbeitung. Zu erkennen waren dank des ungewöhnlichen Settings so einige Pickel und Hautrötungen an der Stirn und am Dekolleté. Genau das wollte Heger auch erreichen.