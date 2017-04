Keinen Harten im Garten Stein-Penis soll vor Oster-Pilgern versteckt werden

Der Vorstoß der Gemeinde, einen Sichtschutz aufzustellen, sei verworfen worden, sagte der Kunsthändler Jürgen Hesz (53) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr habe er als Verhüllung ein großes Kondom in Auftrag gegeben. "Welche Farbe es haben wird, steht noch nicht fest." Es solle aber einen Aufdruck bekommen: "Gelobt sei, was hart macht. Oder: Gelobt sei, was hart wird", so Hesz.