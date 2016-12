Keine Zweifel an Verfassungstreue DKP-Mitglied darf jetzt doch an der Uni arbeiten

Ab dem 1. Januar 2017 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Medienforschungs-Institut der LMU auf einer halben Stelle angestellt. Ursprünglich sollte der 30-Jährige am 1. Oktober beginnen. Der Verfassungsschutz ließ sich aber mit der Prüfung seiner Unterlagen Zeit. Nach einer Stellungnahme von Schamberger kam der aber nun doch zum Schluss, „dass die anfänglich entstandenen Zweifel an der Verfassungstreue in diesem konkreten Einzelfall nicht weiterhin bestehen“.