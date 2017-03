Vor der Rückkehr steht auch Hummels' Innenverteidiger-Kollege Jerome Boateng. "Er hatte heute früh eine Kontrolle und kann jetzt mit Kontakt trainieren", sagte Ancelotti am Freitag. In Köln und im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag beim FC Arsenal sei Boateng noch keine Option, der Weltmeister könne aber am 11. März gegen Eintracht Frankfurt auflaufen.