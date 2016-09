Verwirrung um die Beziehung von Schauspielerin Jenny Elvers (44) und ihrem Verlobten, Manager Steffen von der Beeck: Am Freitag dementierte Elvers Anwalt Christian-Oliver Moser jedoch eine angebliche Trennung, von der Medien zuvor berichtet hatten. "Wie in jeder Beziehung, gab es immer wieder Probleme. Eine endgültige Trennung kann ich nicht bestätigen!", so Moser auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.