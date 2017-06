Keine Tollwut-Impfung So ist "Hugo" vor der Welpen-Mafia gerettet worden

Das Paar tischte eine rührselige Geschichte auf. Die 38-Jährige habe den Hund als Geschenk zum Geburtstag bekommen. "Hugo" heiße der kleine Welpe. Sie könne den Welpen nicht behalten, auch wenn es ihr das Herz breche. 250 Euro sollte die Käuferin für Hugo hinblättern.

Doch so weit kam es nicht. Das Paar wurde von der Polizei festgenommen. Beide wurden wegen illegaler Einfuhr eines Tieres angezeigt. Wie zu erwarten war, sind die Papiere nicht korrekt. So ist der Hund beispielsweise nicht gegen Tollwut geimpft.



Hugo braucht ein neues Zuhause. Foto: Tierschutzverein

Immer wieder schnappt die Polizei Welpen-Schmuggler

Hugo befindet sich inzwischen im Tierheim in Riem. Dort sucht man nach einem neuen Herrchen oder Frauchen für den Welpen, was bei dem putzigen Kerlchen bestimmt nicht schwierig sein dürfte.

Zuletzt gingen engagierten Tierschützern Anfang Mai in Ramersdorf zwei Züchter vom Balkan in die Falle. Die Männer hatten im Internet Hundewelpen angeboten, angeblich geimpft und mit allen notwendigen Papieren – alles Schwindel. Im Kofferraum der skrupellosen Züchter saßen, eingepfercht in einen Käfig, zwei völlig verwahrloste Hundebabys (AZ berichtete)

Ähnlich lief es auch Mitte Mai, als Züchter aus Ungarn fünf Jack-Russell-Terrier nach München schmuggelten. Als sie in Neuperlach die Heckklappe ihres Vans öffneten, jaulten die fünf Welpen jämmerlich. Sie waren eingepfercht in eine viel zu kleine Transportbox. Die Welpen hatten währen der Fahrt stundenlang in dem völlig überhitzen Kofferraum ausgehalten, ohne Futter und ohne Wasser. Als die Welpen in München ankamen, waren sie völlig ausgetrocknet und ausgehungert.

Lesen Sie auch: "Mangelhafter" Mops - Ronjas Herrchen bekommen ihr Geld zurück