Zuvor hatten beide Endspiel-Teilnehmer in den sozialen Netzwerken geschockt auf die folgenschwere Explosion reagiert. "Wir sind von den schrecklichen Ereignissen der letzten Nacht in der Manchester Arena sehr erschüttert. Unsere Gedanken und Gebete gehen an alle Betroffenen", twitterte Manchester United am Dienstagmorgen.

Ajax Amsterdam, der Gegner im Endspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und Sport1) in Solna bei Stockholm, brachte seine Mitgefühl gleichfalls zum Ausdruck. "Von Amsterdam mit Liebe zu Manchester. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen der Betroffenen", hieß es in der Twitter-Botschaft der Niederländer.

Auch Man Uniteds Lokalrivale Manchester City bekundete sein Beileid. "Es erfüllt uns mit großer Traurigkeit, dass wir von den schrecklichen Ereignissen in der Arena hören müssen. Unsere Herzen sind bei allen Betroffenen und den Notdiensten unserer Stadt", schrieb der Verein im Twitter-Feed.

Aus der ganzen Sportwelt kamen Beileidsbekundigungen. Auch die Löwen und der FC Bayern twitterten.