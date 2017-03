Keine Sicherheitsbedenken Hier dürfen Türken in Bayern wählen

In Bayern lebende Türken können in München sowie in Fürth bei Nürnberg über das umstrittene Verfassungsreferendum Mitte April in ihrem Heimatland abstimmen. Aus Sicht des bayerischen Innenministeriums spricht nichts gegen die beiden Standorte, für die das Auswärtige Amt zuvor bereits grünes Licht gegeben hatte.