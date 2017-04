Keine Show in Las Vegas Wegen dieser Verletzung hatte Gwen Stefani Auftrittsverbot

Gwen Stefani (47, "Misery" ) musste am Donnerstagabend auf den letzten Drücker einen Auftritt in Las Vegas absagen. Eigentlich sollte sie dort für 30 Minuten die Gäste eines Charity-Events, der "Power of Love"-Gala, mit ihren Hits unterhalten. Von ihrem Arzt wurde ihr allerdings die Anreise per Flugzeug untersagt, wie die britische "Daily Mail" berichtet. Stefani habe sich einen Trommelfellriss zugezogen.