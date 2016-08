Der 39-Jährige, der gemeinsam mit dem Drehbuchschreiber Ronan Bennett die Firma 'Finn McCool Films' gründete, möchte sich in der Zukunft mehr auf die Produktion und das Drehbuchschreiben und die Weiterentwicklung seines Betriebs konzentrieren. Aus dem Grunde wird er auch keine weiteren Schauspiel-Jobs mehr annehmen. Auf die Frage, was als nächstes bei ihm anstehen würde, antwortete der Deutsch-Ire: "Ich werde nichts machen. Also ich werde nicht nichts machen, aber einfach nicht mehr schauspielen. Ich werde mich da komplett auf meine Produktionsfirma konzentrieren. Da gibt es einige Dinge, an denen wir gerade arbeiten. In den nächsten sechs bis acht Monaten werden wir uns nur der Weiterentwicklung widmen. Darauf freue ich mich wirklich sehr."