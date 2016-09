Die Geschichte von "Designated Survivor" spielt in Washington D.C. - Sutherland gibt einen relativ unwichtigen Abgeordneten, der durch eine Katastrophe plötzlich in die Rolle des US-Präsidenten schlüpfen muss. "Eigentlich wollte mein Charakter diesen Job gar nicht", so Sutherland.

Ganz anders als Jack Bauer

"Designated Survivor" geht als eine Mischung aus "West Wing", "Homeland" und "House of Cards" ins herbstliche TV-Rennen. Und genau darauf hatte Sutherland Lust. "Ich freue mich riesig, wieder ins TV-Geschäft einzutauchen. Auch deshalb, weil diese Rolle so ganz anders ist als die von Jack Bauer."

Sutherland selbst stammt aus einer - wie er selbst sagt - "sehr politischen Familie in Kanada. Politik war ein ständiges Gesprächsthema bei Tisch, deshalb fällt es mir leicht, dieser Rolle eine gewisse politische Sensibilität zu verleihen."

Franklin D. Roosevelt als Vorbild

Wohl auch deshalb war es Sutherlands Idee, seinen Charakter Tom Kirkman an Franklin D. Roosevelt anzulehnen. "Kirkman ist etwas zögerlich am Anfang. Außerdem kommt er an die Macht, als das Land in echter Not ist, genau wie einst FDR. Von daher passt der Vergleich recht gut", ist sich Sutherland sicher.

In der "24"-Neuauflage "24: Legacy" wird der Schauspieler wohl eher nicht zu sehen sein. "Da gibt es im Moment keinerlei Pläne", stellte Sutherland klar. Für die etwaig enttäuschten Fans der Hit-Serie, die sich ein Remake ohne ihren Superagenten wohl kaum vorstellen können, hat Sutherland jedoch ein paar tröstende Worte parat: "Ich hatte immer die Vorstellung, dass die Show und nicht die Schauspieler der eigentliche Star sein sollte. Ich glaube, dass die neue Version von '24' sehr aufregend sein wird. Und ich wünsche der gesamten Produktion nur das Beste."