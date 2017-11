Keine Rente in Sicht Ridley Scott: Die nimmermüde Regie-Legende wird 80

Herr der Genres

Bereits mit seinem zweiten Film "Alien" erarbeitete sich Scott ab 1979 Legendenstatus. War der Film bereits eine Mischung aus Horror und Science-Fiction, deutete er an, dass Scott sich auf kein Genre beschränken lassen will. Ob ein Drama der Marke "Thelma & Louise", ein Kriegsfilm wie "Black Hawk Down", ein Historien-Epos à la "Gladiator", Fantasy wie "Legende" oder die dystopische Zukunftsvision von "Blade Runner" - die Masche des Filmemachers ist, keine Masche zu haben. Zumindest was Genres angeht. Was jedoch alle seine Filme bislang gemeinsam haben: einen Oscar gab es noch nicht für Scott, viermal war er lediglich nominiert.

Unfehlbar?

Der gute Ruf von Ridley Scott ist in der Traumfabrik in Stein gemeißelt. Selbst unter widrigsten Bedingungen gilt er als ein Regisseur, der den Drehplan stets einhält und nicht selten unter dem eingeplanten Budget bleibt. Sehr zur Freude der Studiobosse. Sogar nach dem Skandal um Kevin Spacey, den er kurzerhand aus seinem anstehenden Film "Alles Geld der Welt" schnitt und aufwendige Neudrehs in die Wege leitete, will er die Deadline einhalten - am 22. Dezember soll der Streifen ins Kino kommen.

Und auch die Kinogänger wissen seit jeher, was sie geboten bekommen, wenn sich der Name Scott verantwortlich zeichnet. Selbst Filme, die mäßige Kritiken bekommen haben, wie Scotts Version von "Robin Hood" oder auch "Alien: Covenant", spielen mitunter eine viertel Milliarde Dollar ein. Sein bislang größter kommerzieller Erfolg war der Sci-Fi-Film "Der Marsianer", der über 600 Millionen Dollar einfuhr.

Die Zukunft ist rosig

Wann also winkt die Rente? Daran scheint der leidenschaftliche Filmemacher auch mit nun 80 Jahren nicht im Traum zu denken. Nach "Alles Geld der Welt" will er sein inzwischen umfangreiches "Alien"-Universum weiter ausbauen, wie er auch der Nachrichtenagentur spot on news im Interview bestätigte: "Tatsächlich schreibe ich bereits am nächsten Teil", hatte er im Gespräch über seinen bislang letzten Teil "Alien: Covenant" verraten. Zeit für einen Bissen vom Geburtstagskuchen wird die Filmlegende aber hoffentlich dennoch haben.