New York - Wer sich nur schwer zwischen Pizza, Pommes und Burger entscheiden kann, darf jetzt aufatmen. Denn die Qual der Wahl wird zumindest Junk-Food-Fans in New York nun abgenommen: In der New Yorker Bar "Clinton Hall" steht nun ein Gericht auf der Karte, das Hamburger, Pizza und Pommes frites verbindet.