Keine politische Entscheidung Kaufhauskette Nordstrom verbannt Ivanka Trumps Label aus den Regalen

Nordstrom, eine der größten Kaufhausketten der USA, verabschiedet sich von Ivanka Trump (35) - genauer gesagt von ihrer kompletten Mode- und Schuhkollektion. Wie die "New York Times" berichtet, sei die Entscheidung jedoch nicht politisch motiviert gewesen. In einem Statement des Handelsriesen heißt es: "Wir treffen Business-Entscheidungen auf Basis der Performance." Jedes Jahr nehme man um die 10% der alten Marken aus dem Sortiment, um Platz für neue zu machen. "In diesem Fall haben wir uns wegen der Absatzzahlen dagegen entschieden, die Marke für die neue Saison einzukaufen", so die Begründung in der offiziellen Stellungnahme.